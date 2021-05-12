Українці потрапили під ракетні удари в Ізраїлі. Ми дізналися, як це – пережити бомбардування

Дві українки стали свідками останнього загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини – вони поділилися своїми переживаннями

Фото: колаж "Сьогодні"

Вибухи, уламки ракет, бомбосховища і панічні атаки – це реалії, з якими доводиться в даний час стикатися мільйонам жителів Ізраїлю. Вони потрапили під бомбардування з сектору Газа на тлі нового загострення палестино-ізраїльського конфлікту.

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Сайт "Сьогодні" поспілкувався з українками, які не зі своєї волі стали свідками недавніх обстрілів.

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На пам'яті Євгенії Корніх, яка прожила 10 років в Ізраїлі, подібна ескалація вперше.

"Емоційно – це дуже дивно. Кричить сирена або рупор за твоїм вікном, собака зривається, тобі треба бігти в кімнату з вікном з металу, ти закриваєш це вікно, сидиш і закриваєшся руками", – каже жінка і одразу ж зізнається – обстріли викликають у неї панічні атаки.

Наша співрозмовниця називає першим, що чутно під час ракетного обстрілу – не сам снаряд, а постріл відомої ізраїльської системи ППО "Залізний купол", яка перехоплює ракети, що запускають палестинці.

Відео: Євгенія Корніх

"Ти чуєш гул ракети, боїшся, що зараз вона тобі в лоба прилетить. Біжиш, спотикаєшся і потім вибухи над головою, прямо в будинку", – описує вона.

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Євгенія живе в Ашкелоні – в результаті обстрілу 11 травня в цьому місті загинули дві жінки. У зв'язку з цим велику частину часу населення проводить в бомбосховищах. Співрозмовниця визнається, що сумарно за добу вона спала три години від сили.

Фото: Євгенія Корніх, "Сьогодні"

"Ми всі в підвалі – це просто катастрофа. Такого "красивого" ще не було", – каже Євгенія.

Інша українка Валерія Івашкіна звук сирени не впізнала – раніше його не чула. Коли вночі 11 травня розпочався обстріл, вона була в душі.

У цей момент чоловік їй крикнув, що у них є 45 секунд, аби врятуватися.

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"За п'ять секунд я витерлася і побігла за одягом. У цей момент пролунав перший вибух. Це було так несподівано близько, що я у ту ж саму мить побігла до дверей, готова вибігти, в чому мати народила", – пише вона на своїй сторінці в Facebook.

Однак пізніше виявилося, що це був звук ракети, збитої "Залізним куполом" – протягом години такі вибухи повторювалися. Над парком, де жінка займається спортом, були збиті десятки ракет.

О 3 годині ночі 12 травня обстріли поновилися, але Валерія була підготовлена: спати лягла в піжамі, відразу після сирени розбудила чоловіка, схопила собаку і необхідні речі.

Фото: facebook.com/lerrra

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"І тільки коли ми вибігли у під'їзд, почалися удари. Судячи зі звуку, ніби всі перехоплені", – пише жінка.

Через пару хвилин сирена завила знову.

Більше про те, через що почався новий конфлікт Палестини і Ізраїлю і до чого він може призвести, читайте на нашому сайті.

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