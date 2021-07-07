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Померла розстріляна дружина президента Гаїті

7 липня 2021 16:13

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

47-річна Мартін Моїз померла від отриманих вогнепальних поранень після нападу на президентську резиденцію в столиці Гаїті

Президент і перша леді Гаїті Жовенель і Мартін Моїз стали жертвами замаху. Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares

Президент і перша леді Гаїті Жовенель і Мартін Моїз стали жертвами замаху. Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares

Перша леді Гаїті Мартін Моїз померла слідом за своїм чоловіком Жовенелем Моїз в результаті замаху, який стався цієї ночі.

Про це повідомляє видання Diario Libre.

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Цю інформацію 7 липня підтвердив на домініканському телебаченні президент Олімпійського комітету Гаїті Ханс Ларсен.

Замах стався вночі близько 1-ої години ночі (за місцевим часом) – група невстановлених осіб обстріляла резиденцію президента в Порт-о-Пренсі.

Жовенель Моїз помер одразу, а його 47-річна дружина отримала вогнепальне поранення і була госпіталізована – лікарі боролися за її життя, але не змогли врятувати жінку.

У соцмережах вже з'явилося відео нападу:

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Керівництво країною взяв на себе прем'єр-міністр Клод Жозеф. За його словами, нападники спілкувалися між собою іспанською мовою.

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Цікаво, що вбивство першого подружжя Гаїті сталося за два місяці до президентських виборів, причому Моїз не міг виставляти на них свою кандидатуру.

Каденція Моїза супроводжувалася звинуваченнями в корупції і хвилями масових антиурядових протестів – від початку року багато гаїтян вимагали його відставки, оскільки п'ятирічний термін дії його повноважень сплив 7 лютого.

Нагадаємо, це вже не перший замах на Моїза. На початку року влада Гаїті заявила, що невідомі сили планували вбити президента і скоїти державний переворот.

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Другий замах стався в жовтні 2018 року, але тоді постраждали охоронці президента, а сам він вижив і був евакуйований.

Як ми писали, в березні повстанці вбили Ідріса Дебі, який переміг на президентських виборах Чаду.

Про що ще говорять в Україні та світі 7 липня, дивіться у відеосюжеті:

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