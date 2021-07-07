Померла розстріляна дружина президента Гаїті

47-річна Мартін Моїз померла від отриманих вогнепальних поранень після нападу на президентську резиденцію в столиці Гаїті

Президент і перша леді Гаїті Жовенель і Мартін Моїз стали жертвами замаху. Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares

Перша леді Гаїті Мартін Моїз померла слідом за своїм чоловіком Жовенелем Моїз в результаті замаху, який стався цієї ночі.

Про це повідомляє видання Diario Libre.

Реклама

Цю інформацію 7 липня підтвердив на домініканському телебаченні президент Олімпійського комітету Гаїті Ханс Ларсен.

Замах стався вночі близько 1-ої години ночі (за місцевим часом) – група невстановлених осіб обстріляла резиденцію президента в Порт-о-Пренсі.

Жовенель Моїз помер одразу, а його 47-річна дружина отримала вогнепальне поранення і була госпіталізована – лікарі боролися за її життя, але не змогли врятувати жінку.

У соцмережах вже з'явилося відео нападу:

Реклама

Керівництво країною взяв на себе прем'єр-міністр Клод Жозеф. За його словами, нападники спілкувалися між собою іспанською мовою.

Цікаво, що вбивство першого подружжя Гаїті сталося за два місяці до президентських виборів, причому Моїз не міг виставляти на них свою кандидатуру.

Каденція Моїза супроводжувалася звинуваченнями в корупції і хвилями масових антиурядових протестів – від початку року багато гаїтян вимагали його відставки, оскільки п'ятирічний термін дії його повноважень сплив 7 лютого.

Нагадаємо, це вже не перший замах на Моїза. На початку року влада Гаїті заявила, що невідомі сили планували вбити президента і скоїти державний переворот.

Реклама

Другий замах стався в жовтні 2018 року, але тоді постраждали охоронці президента, а сам він вижив і був евакуйований.

Як ми писали, в березні повстанці вбили Ідріса Дебі, який переміг на президентських виборах Чаду.

Про що ще говорять в Україні та світі 7 липня, дивіться у відеосюжеті: