COVID-апокаліпсис в Індії: 400 тисяч хворих на добу, їх немає чим лікувати

Катастрофі в Індії можна було запобігти – вчені попереджали про новий штам і закликали владу щось зробити, але їх просто проігнорували

Ситуація з коронавірусом в Індії не думає полегшуватися – уряд заявив про новий світовий рекорд з поширенню COVID-19.

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У самій країні триває гуманітарна катастрофа – люди помирають не лише від самого вірусу, а й від нестачі лікування. Їм просто не вистачає кисню.

Сайт "Сьогодні" вивчає моторошні новини, які надходять з охопленої епідемією Індії.

Черговий рекорд

Захворюваність в країні переступила чергову психологічну позначку – 1 травня індійська влада повідомила, що за попередні 24 години виявили 401 993 нових випадків коронавірусу. Це ще на 15 тис. більше, аніж напередодні.

Це є абсолютним "рекордом" для всього світу. Крім того, в окремій країні вперше за добу зафіксували понад 400 тис. хворих. Але в самій Індії вже десятий день поспіль реєструють понад 300 тис. нових випадків COVID-19.

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За весь час всесвітньої пандемії в Індії підтвердили понад 19,1 млн випадків COVID-19.

Крім того, від наслідків хвороби в країні вже четвертий день поспіль вмирає понад 3 тисяч осіб – 30 квітня кількість померлих збільшилася на 3523. Тепер вона становить 211 853 особи.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

"Пацієнти вмирають на наших очах"

Але ускладнення хвороби не єдина причина смертей – вдень 1 травня в лікарні Батра (Нью-Делі) померли вісім осіб через закінчення медичного кисню.

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Як повідомляє CNN, керівництво клініки сигналізувало владі про катастрофу, що насувається, коли кисню в балонах залишалося на 4-5 годин.

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Наразі на кисень можуть розраховувати тільки пацієнти інтенсивної терапії, для всіх інших запаси поповнюють родичі.

Зараз в палатах інтенсивної терапії лежать 326 пацієнтів – з них 300 були госпіталізовані з COVID-19, зокрема 200 тих, хто потребує кисневої підтримки.

"Я ніколи не бачив нічого подібного. Пацієнти вмирають прямо на наших очах", – говорить директор лікарні.

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Коли тиждень тому була аналогічна ситуація, клініка отримала екстрене постачання кисню від уряду столичної території Делі, але його вже витратили.

Що з вакцинами?

Вакцинація в країні йде куди повільнішими темпами – з 16 січня, коли почалася імунізаційна кампанія, вакцинували 154,8 млн осіб.

Однак дві дози препарату отримали тільки 27 млн осіб – це лише 2,1% від 1,3-мільярдного населення Індії.

До того ж, з 2 травня право отримати вакцину є у кожного повнолітнього індійського громадянина.

Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Влада ігнорувала вчених

Заснований індійським урядом Форум наукових консультантів Insacog ще на початку березня попередив владу країни про новий і більш інфекційний штам коронавірусу, який поширюється в країні.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись одразу на п'ятьох вчених-учасників Insacog.

Однак уряд проігнорував їхні побоювання і не ввів серйозні обмеження для протистояння вірусу, дозволивши мільйонам людей й надалі без масок відвідувати релігійні фестивалі і політичні мітинги як прем'єрської партії "Бхаратія Джаната", так і її суперників.

З'їздив до Індії – сів до в'язниці

Багато країн вже заборонили своїм авіакомпаніям літати в Індію, але австралійський уряд пішов ще далі й ухвалив, напевно, найжорсткіші обмеження на поїздки в Індію.

З 3 травня громадянам країни заборонено повертатися з Індії під загрозою кримінальної відповідальності – це стосується тільки тих мандрівників, які бували в Індії протягом 14 останніх днів перед в'їздом до Австралії, передає The Australian.

Тим, хто не послухається припису, загрожує до п'яти років позбавлення волі або штраф у розмірі 66 тис. австралійських доларів (понад 1,4 млн гривень).

Рішення починає діяти з 3 травня і як мінімум до 15 травня.

Це перший випадок в історії Австралії, коли влада оголосила повернення своїх громадян додому кримінальним злочином. Очікувано, що уряд Скотта Моррісона вже жорстко розкритикували – в Індії застрягли близько 9 тисяч австралійських громадян.

Нагадаємо, що українцям після повернення з Індії доведеться пройти обов'язкову самоізоляцію незалежно від результатів ПЛР-тесту, а іноземцям взагалі заборонено в'їжджати після візиту в цю країну.

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