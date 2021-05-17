Вмирають сотні: ВООЗ повідомила про тривожну тенденцію на роботі

Від понаднормової роботи вмирають за рік сотні тисяч людина, отметлі в ВООЗ

Які звички заважають продуктивності / Фото: Pexels

Понаднормова робота призводить до смерті сотень тисяч людей на рік.

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Про це свідчать дані дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Reuters.

"Робота 55 і більше годин на тиждень – серйозна небезпека для здоров'я", – заявила директор Департаменту навколишнього середовища, зміни клімату та здоров'я ВООЗ Марія Нейра.

Як зазначається, спільне дослідження, проведене ВООЗ та Міжнародною організацією праці, охоплює період 2000-2016 років і не включає пандемію COVID-19.

У той же час офіційні особи ВООЗ заявили, що масовий перехід на віддалену роботу і глобальний економічний спад в результаті надзвичайної ситуації з коронавірусом, можливо, тільки погіршив негативну тенденцію, пов'язану з переробкою.

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Дослідження показало, що в 2016 році тривалий робочий день став причиною смерті 745 тис. людей в результаті інсульту та ішемічної хвороби серця. Це майже на 30% більше, ніж в 2000 році. Більшість жертв (72%) були чоловіками середнього і старшого віку.

В цілому дослідження, засноване на даних з 194 країн, показало, що тривалість роботи 55 і більше годин на тиждень на 35% підвищує ризик інсульту і на 17% – ризик смерті від ішемічної хвороби серця в порівнянні з 35-40 загальноприйнятими робочими годинами на тиждень.

Раніше ВООЗ закликала відкласти вакцинацію від COVID-19 дітей і поділитися щепленнями з іншими країнами.