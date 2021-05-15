Помре ще більше людей. У ВООЗ шокували новиною про пандемію

Ключова проблема на сьогодні полягає в перебоях з постачаннями вакцин – країни, де їх багато, повинні поділитися з нужденними

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Другий рік пандемії коронавірусу забере ще більше життів за перший, попередив на брифінгу 14 травня генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.

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Виступ глави ВООЗ опублікували на сайті організації.

"COVID-19 вже забрав понад 3,3 мільйона життів, і ми наближаємося до того, що другий рік цієї пандемії буде набагато смертоноснішим за першим", – заявив Гебреєсус.

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Він назвав виходом з пандемії, який допоможе врятувати життя і зберегти гроші на прожиття мільйонів людей, сукупність заходів громадської охорони здоров'я та вакцинацію.

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Ключова проблема на сьогодні полягає в перебоях з постачаннями вакцин, але деякі політичні лідери і фармкомпанії приступили до вирішення цієї проблеми.

На цьому тлі Тедрос Аданом Гебреєсус закликав країни, які мають намір розпочати вакцинацію підлітків, відмовитися від цих планів і передати надлишки вакцин нужденним країнам.

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Цікаво, що сам глава ВООЗ вакцинувався зовсім недавно. Та який саме препарат йому ввели, невідомо.

Також, як ми писали, що незалежна комісія звинуватила Всесвітню організацію охорони здоров'я в повільності, через яку від коронавірусу загинуло набагато більше людей, аніж могло б.

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