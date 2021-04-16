Пішла епоха. Кубинський лідер Рауль Кастро подав у відставку

Сплинув час правління братів-революціонерів – через 13 років після відставки Фіделя Кастро повноваження склав його молодший брат

Брат покійного правителя Куби Фіделя Кастро, 89-річний Рауль, залишає керівництво правлячої Комуністичної партії – кермо влади він передав новому поколінню лідерів.

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Про це 16 квітня повідомили на сайті Компартії Куби.

Виступаючи на VIII з'їзді Комуністичної партії, Кастро оголосив, що передає керівництво країною "групі підготовлених лідерів, загартованих десятиліттями досвіду, прихильних ідеалам Революції, які ототожнюються з історією і культурою нації".

Одним зі своїх наступників він назвав чинного президента Куби, 60-річного Мігеля Діаса-Канеля.

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"Поки я буду живий, я готовий захищати Батьківщину, Революцію і соціалізм", – заявив Рауль Кастро.

Його відхід від управління державними справами є важливою історичною подією, оскільки знаменує завершення епохи правління братів-революціонерів Кастро.

Його покійний брат Фідель, який правив Островом Свободи протягом 50 років, відійшов від державного управління в 2008 році, передавши повноваження Раулю. У 2016 році він помер у віці 90 років.

Нагадаємо, що за екс-президента США Барака Обами Кубу виключили зі списку країн-спонсорів тероризму, знявши з неї блокаду і частину санкцій. Цього року Америка знову внесла її до цього списку.

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При цьому наприкінці свого президентського терміну Дональд Трамп посилив економічні санкції проти Острова Свободи.

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