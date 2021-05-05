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Побачили з вікон їдальні: до українських полярників припливли гігантські гості (фото)

5 травня, 18:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

До української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді припливли два кити-горбуни

Два кита-горбаня припливли до берегів острова Галіндез в Антарктиді, де знаходиться українська станція "Академік Вернадський", яку раніше рекордно занесло снігом . Це досить велика рідкість, адже зазвичай для зустрічі з китами учасники експедиції виходять в море на човнах.

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Про це в Facebook повідомив Національний антарктичний науковий центр.

"Зимівники побачили велетенських тварин просто з вікон їдальні, під час сніданк", – йдеться в повідомленні.

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У центрі відзначили, що кітолог Оксана Савенко встигла сфотографувати хвостовий плавець одного з гребучий. На цих плавцях кити мають унікальний візерунок. Він, немов відбиток пальця у людини – дозволяє ідентифікувати кожну тварину.

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"Ловити" на фото хвостові малюнки – один з напрямів роботи біологів на нашій станції. Потім ці світлини стають частиною великого каталогу (як жартують науковці: "китового Фейсбуку"), порівняння якого з іншими базами дозволить суттєво уточнити шляхи міграцій і структуру популяцій китів", – відзначили в центрі.

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Як зазначається, горбачі є найчисленнішими китами в районі Антарктичного півострова. Їх середня вага – 30 тонн, а довжина 13,5-14,5 метрів.

Раніше повідомлялося, що в Антарктиді біля української станції з'явилися пінгвінята.

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