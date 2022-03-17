Узбекистан проти агресії Кремля, не визнає т. зв. "ЛДНР" і вже надіслав допомогу Україні

Глава МЗС Узбекистану закликає зупинити насильство в Україні

Узбекистан підтримав Україну не лише словом, а й ділом. Фото: колаж "Сьогодні"

Узбекистан не визнає незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це заявив міністр закордонних справ Абдулазіз Камілов, виступаючи на пленарному засіданні Сенату.

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"Ситуація навколо України викликає серйозне занепокоєння в Узбекистані. Наша країна віддана пошуку мирного вирішення ситуації та врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами. Для цього передовсім мають бути негайно припинені воєнні дії та насильство", – сказав він.

Міністр зазначив, що Узбекистан історично мав традиційно добрі та багатопланові відносини і з Україною, і з Росією.

"Ми продовжимо взаємовигідну співпрацю з обома країнами, виходячи з наших національних інтересів. Росія – це наш провідний торговий партнер, у нас з нею стратегічне партнерство та союзницькі відносини. З іншого боку, ми співпрацюємо з Україною за багатьма напрямками. Товарообіг Узбекистану та України 2021 року перевищив 704 мільйони доларів", – сказав він.

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Камілов додав, що Узбекистан у цей непростий час надав гуманітарну допомогу Україні та продовжить цю справу.

"Своєю чергою Узбекистан визнає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнаємо Донецьку та Луганську "народні республіки", – наголосив він.

Ситуація в Україні 17 березня