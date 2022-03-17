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Узбекистан проти агресії Кремля, не визнає т. зв. "ЛДНР" і вже надіслав допомогу Україні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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17 березня, 10:30
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Глава МЗС Узбекистану закликає зупинити насильство в Україні
Узбекистан підтримав Україну не лише словом, а й ділом. Фото: колаж "Сьогодні"
Узбекистан підтримав Україну не лише словом, а й ділом. Фото: колаж "Сьогодні"

Узбекистан не визнає незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це заявив міністр закордонних справ Абдулазіз Камілов, виступаючи на пленарному засіданні Сенату.

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"Ситуація навколо України викликає серйозне занепокоєння в Узбекистані. Наша країна віддана пошуку мирного вирішення ситуації та врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами. Для цього передовсім мають бути негайно припинені воєнні дії та насильство", – сказав він.

Міністр зазначив, що Узбекистан історично мав традиційно добрі та багатопланові відносини і з Україною, і з Росією.

"Ми продовжимо взаємовигідну співпрацю з обома країнами, виходячи з наших національних інтересів. Росія – це наш провідний торговий партнер, у нас з нею стратегічне партнерство та союзницькі відносини. З іншого боку, ми співпрацюємо з Україною за багатьма напрямками. Товарообіг Узбекистану та України 2021 року перевищив 704 мільйони доларів", – сказав він.

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Камілов додав, що Узбекистан у цей непростий час надав гуманітарну допомогу Україні та продовжить цю справу.

"Своєю чергою Узбекистан визнає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнаємо Донецьку та Луганську "народні республіки", – наголосив він.

Ситуація в Україні 17 березня

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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