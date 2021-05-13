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Уже стягнули війська. Ізраїль готовий до наземної операції в секторі Газа

13 травня, 12:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

Ізраїльські військові готуються до наземної фази військової кампанії, план сьогодні передадуть керівництву Генштабу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готує наземну операцію в секторі Газа. План такої операції надійде на розгляд начальнику Генштабу Авіву Кохаві протягом дня

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Про це повідомив представник пресслужби Армії оборони Ізраїлю Хідаят Зільберман, передає The Jerusalem Post.

До кордонів сектору вже перекинуті кілька бригад:

  • десантники;
  • піхота;
  • бронетанкові підрозділи.

За останню добу армія посилила обстріли цілей ХАМАС в Газі.

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Фото: колаж "Сьогодні"
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За словами ізраїльських військових, удари наносяться максимально точно, місцеве населення отримує завчасні попередження про точки, куди буде завдано удар.

У ЦАХАЛ вважають, що багато цивільних об'єктів у Газі ХАМАС використовує у військових цілях.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що за атаки на ізраїльські міста палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" "заплатять кров'ю". Ізраїль вже знищив десятки терористів та їхніх об'єктів і має намір продовжувати наступ.

Більш докладно про ситуацію читайте в матеріалі Ізраїль і Палестина виявилися на межі війни: всі подробиці.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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