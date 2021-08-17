В Афганістані на приватній базі опинилися заблокованими 12 українців

Таліби замінили охорону на одній з баз у Кабулі, де живуть українці та інші іноземці, і вимагають здати зброю, їжі і води людям вистачить ще на тиждень

На базі у Кабулі, де перебувають українці, таліби виставили свою охорону / колаж "Сьогодні"

У захопленій талібами столиці Афганістану Кабулі на одній з баз опинилися заблокованими 12 громадян України. Води і їжі їм вистачить ще приблизно на тиждень, а бойовики, що змінили охорону, вимагають здати зброю.

Реклама

Про це розповів один із заблокованих на базі українців, який прилетів по роботі в Афганістан незадовго до взяття Кабула, у коментарі виданню Obozrevatel.

За словами чоловіка, загалом на території бази близько 400 людей, серед яких, крім 12 громадян України, британці, румуни, болгари, грузини й індуси. Він пояснив, що на таких приватних базах на кшталт готелю в Афганістані зазвичай живуть іноземці.

Що відбувається на захопленій базі

Українець зазначив, що поки таліби не виявляють агресії, однак замінили охорону бази на свою і постійно вимагають здати зброю.

"Якщо на це (здачу зброї. – Ред.) підемо, що буде потім – велике питання. У будь-якому разі зараз ми не можемо полетіти з Кабула. Відсутність літаків – одна з проблем. Інша, не менш серйозна, евакуація з бази в аеропорт", – розповів він.

Українець уточнив, що немає транспорту, на якому можна було б дістатися до аеропорту, дороги контролюються талібами, щоправда вони обіцяли пропускати.

Реклама

Співрозмовник видання також розповів, що електрика і зв'язок на базі поки є, а води та їжі вистачить приблизно на тиждень.

Чи знають в українському МЗС

В українському МЗС знають, про заблокованих на базі 12 українців, дипломатам надіслали листи з їхнім списком і копії паспортів, також вони виходять на зв'язок.

Однак у зовнішнтополітичному відомстві поки не можуть якось вплинути на ситуацію і обіцяють шукати варіанти вивезти українців із Кабула, можливо, за участю інших європейських країн.

Тим часом у соцмережах з'явилося відео, яке зняли українці з приватної військової компанії, що працювала в Афганістані, на якому видно, як таліби випускають в'язнів, що, вірогідно, сиділи за тероризм.

Реклама

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що в аеропорту Кабула зараз перебуває український літак, який повинен евакуювати з країни наших громадян, але поки він не може вилетіти. Також невідомо, коли найближчим часом зможе прибути до Афганістану новий евакуаційний літак за українцями.

Напередодні на українському літаку з Кабула (Афганістан) спеціальним рейсом вилетіло близько 80 людей, з яких тільки 8 українців, а решта – громадяни інших держав.