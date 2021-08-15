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Посольство США евакуюють з Афганістану

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
15 серпня, 14:00
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Посольство покинули декілька співробітників. За даними ЗМІ, американські дипломати повинні будуть покинути Афганістан до кінця серпня
США повітрям екстрено евакуюють посольство з Кабули. Фото: Reuters
США повітрям екстрено евакуюють посольство з Кабули. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден схвалив відправку додаткових озброєних сил в Афганістан, щоб допомогти безпечно згорнути американське посольство і вивести персонал з Афганістану. Штати почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі з Афганістану.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, який попросив про анонімність.

"Зараз, в момент нашої розмови, у нас евакуюється невелика група людей, більшість співробітників готові виїхати ... посольство продовжує функціонувати", – сказав він.

Крім того, Байден повідомив, що США повідомили представникам "Талібану" в Досі, що "будь-які дії з їхнього боку на території Афганістану, які ставлять під загрозу персонал США або нашу місію там, будуть зустрінуті швидкими і сильними озброєними силами США".

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Заява Байдена призвела до наступу

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Повстанці захопили більшу частину північного, західного і південного Афганістану в ході наступу менш ніж за три тижні до того, як США збираються вивести свої останні війська, що викликає побоювання стосовно повного перевороту бойовиків або нової громадянської війни в Афганістані.

Згідно з повідомленнями з Афганістану, рух "Талібан" вже захопив столиці майже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз та інші.

Десятки тисяч афганців залишили свої будинки.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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