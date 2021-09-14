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В Афганістані після захоплення талібами перестали працювати більше сотні ЗМІ

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
14 вересня, 01:54
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Основними причинами закриття стали фінансові проблеми і вводяться талібами обмеження

Мінімум 153 афганських ЗМІ перестали працювати з того моменту, як терористичний рух "Талібан" захопило Афганістан в серпні цього року.

Про це повідомляє телеканал Tolo News з посиланням на організації, які виступають на захист свободи ЗМІ.

Чому не працюють ЗМІ

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Головними проблемами, через які різні телеканали, радіостанції і друковані видання припинили роботу, стали фінансові проблеми і вводяться новою владою обмеження.

Наприклад, одним з ЗМІ, яке нещодавно закрилося, стала радіостанція Milma, що існувала з 2011 року і висвітлювала події в політичній, культурній та спортивній сфері.

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За словами представника Союзу афганських національних журналістів Масрур Лутфі, якщо міжнародні організації не зроблять кроки для вирішення цієї проблеми, незабаром настане кінець свободі ЗМІ.

Як розвивалися події

  • Рух "Талібан", яка захопила владу в Афганістані, підтвердило факт смерті брата колишнього першого віце-президента Амрулли Салеха. Передають, що Рохулла Азізі – старший брат колишнього першого віце-президента Афганістану Амрулли Салеха, убитий в Панджшері.
  • В кінці серпня представники "Талібану" запевняли, що ведуть переговори по створенню інклюзивного уряду республіки.
  • Рух "Талібан" 1 вересня розпочало наступ на формування антиталібського опору в провінції Панджшер. Це сталося у відповідь на провалені переговори між опором і талібами. Відповідно до заяв "Талібану", провінцію вони теж захопили.
  • 7 вересня рух представило свій уряд , Яке очолив фігурант списку терористів ООН.

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