В Албанії чоловік порізав людей в мечеті

Мирні жителі блокували чоловіка в мечеті до приїзду поліції, після нападу нападника затримали

У понеділок, 19 квітня, в Албанії 34-річний чоловік з ножем напав на людей в мечеті. П'ятеро осіб у віці від 22 до 35 років постраждали.

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Про це повідомляє АР.

Подія трапилася в столиці Албанії Тирані.

Відомо, що мирні жителі блокували чоловіка в мечеті до приїзду поліції. Ім'я нападника – Рудольф Ніколлен. Він увійшов в мечеть і поранив п'ятьох осіб ножем. Наразі нападник затриманий.

Раніше в Сполучених Штатах чоловік відкрив стрілянину в продуктовому магазині в місті Боулдер (штат Колорадо), а потім розстріляв прибули на виклик поліцейських. Загинули 10 осіб.

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Також ми повідомляли, що в Чикаго на вечірці відкрили стрілянину, постраждали щонайменше 15 осіб, двоє з них загинули на місці.

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