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В Албанії на парламентських виборах утретє перемагають соціалісти

26 квітня, 00:17

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Від прозорості виборів цього року залежить початок офіційних переговорів про вступ країни до Європейського Союзу

В Албанії 25 квітня відбулися парламентські вибори, на яких, за даними екзит-полу, лідирує Соціалістична партія з 46,9% голосів, перемога якої означає третій прем'єрський строк для нинішнього прем'єра Едді Рами.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на опитування телеканалу Top Channel TV.

На другому місці Демократична партія з 43,5%, ще одна опозиційна партія "Соціалістичний рух за інтеграцію" отримала 6,9%. Явка на виборах становила 48%.

"Ніхто не знає, хто виграв вибори. Ми повинні очікувати 48 годин", – заявив голова виборчої комісії Ілірджан Челібаші.

Як пишуть місцеві видання, нинішні вибори в Албанії важливі не стільки перемогою конкретної політсили, скільки прозорістю їх проведення, оскільки вільні і чесні вибори – головна умова для початку офіційних переговорів про членство країни в Європейському Союзі.

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А два останні роки більшість опозиційних депутатів не брали участі в роботі парламенту, стверджуючи, що вибори 2017 року, на яких перемогли соціалісти, були сфальсифіковані.

Парламент у Албанії обирається на чотири роки. Він складається з 140 депутатів.

Нагадаємо, Європейський Союз готовий розпочати переговори про вступ Албанії і Північної Македонії, яка в минулому році заради цього навіть змінила офіційну назву країни.

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