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В Австралії у чоловіка не розкрився парашут: він розбився

15 березня, 13:09

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У нього не розкрився парашут

У Перті (Австралія) 30-річний парашутист загинув після того, як його парашут не розкрився під час стрибка на змаганнях.

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Про це повідомляє Mirror.

Він стрибнув з літака над затокою Джур.

У поліції повідомили, що парашут чоловіка не розкрився правильно, в результаті чого він впав на землю і від отриманих травм, несумісних з життям, помер на місці.

Він був досвідченим парашутистом і здійснив понад 6 тисяч стрибків. Подробиці події і ім'я загиблого не повідомляються.

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Раніше ми також писали, що один з парашутистів, які відкривали військовий парад в Мадриді з нагоди Національного дня Іспанії, зачепився за ліхтарний стовп при приземленні.

Також в Туреччині на курорті Фетхіє в результаті невдалого стрибка з парашутом загинула 26-річна туристка з Росії Анастасія Захарова. Вона зробила стрибок з гори Бабадаг. У польоті вона втратила контроль над парашутом і не змогла відкрити запасний.

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Австралія смерть парашутист парашют
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