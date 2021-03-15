В Австралії у чоловіка не розкрився парашут: він розбився

У Перті (Австралія) 30-річний парашутист загинув після того, як його парашут не розкрився під час стрибка на змаганнях.
Про це повідомляє Mirror.
Він стрибнув з літака над затокою Джур.
У поліції повідомили, що парашут чоловіка не розкрився правильно, в результаті чого він впав на землю і від отриманих травм, несумісних з життям, помер на місці.
Він був досвідченим парашутистом і здійснив понад 6 тисяч стрибків. Подробиці події і ім'я загиблого не повідомляються.
Раніше ми також писали, що один з парашутистів, які відкривали військовий парад в Мадриді з нагоди Національного дня Іспанії, зачепився за ліхтарний стовп при приземленні.
Також в Туреччині на курорті Фетхіє в результаті невдалого стрибка з парашутом загинула 26-річна туристка з Росії Анастасія Захарова. Вона зробила стрибок з гори Бабадаг. У польоті вона втратила контроль над парашутом і не змогла відкрити запасний.
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