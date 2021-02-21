В Австралії почали прищеплювати від COVID-19: які вакцини використовують

Австралія почала імунізацію населення від коронавірусу. У цій країні використовують вакцини Pfizer і AstraZeneca, тоді як у сусідній Новій Зеландії – Pfizer і BioNTech.
Одним з перших австралійців, які отримали вакцину від коронавірусу, став прем'єр-міністр Скотт Моррісон, передає агентство Xinhua.
Моррісону вкололи першу дозу вакцини Pfizer. Вакцинацію разом з ним пройшов головний лікар країни Пол Келлі, а також кілька медиків і літніх людей.
Найпершою австралійкою, яка отримала вакцину, стала 84-річна Джейн Малісіак. Масова вакцинація стартує завтра, 22 лютого.
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Раніше міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант заявив, що в країні проведуть дострокову вакцинацію політичних лідерів, щоб вселити довіру до препаратів.
Нагадаємо, що в Україні старт вакцинації був запланований на 15 лютого, але через технічні проблем цього не сталося. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив це "труднощами логістичного та бюрократичного характеру". У його відомстві обіцяють почати імунізацію українців наступного дня, коли вакцину привезуть в країну. Вводити українцям будуть препарат AstraZeneca.
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