В Австралії почали прищеплювати від COVID-19: які вакцини використовують

Вакцинацію від коронавірусу вже пройшли прем'єр-міністр і головний санлікар країни

Австралія почала імунізацію населення від коронавірусу. У цій країні використовують вакцини Pfizer і AstraZeneca, тоді як у сусідній Новій Зеландії – Pfizer і BioNTech.

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Одним з перших австралійців, які отримали вакцину від коронавірусу, став прем'єр-міністр Скотт Моррісон, передає агентство Xinhua.

Моррісону вкололи першу дозу вакцини Pfizer. Вакцинацію разом з ним пройшов головний лікар країни Пол Келлі, а також кілька медиків і літніх людей.

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Найпершою австралійкою, яка отримала вакцину, стала 84-річна Джейн Малісіак. Масова вакцинація стартує завтра, 22 лютого.

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Раніше міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант заявив, що в країні проведуть дострокову вакцинацію політичних лідерів, щоб вселити довіру до препаратів.

Нагадаємо, що в Україні старт вакцинації був запланований на 15 лютого, але через технічні проблем цього не сталося. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив це "труднощами логістичного та бюрократичного характеру". У його відомстві обіцяють почати імунізацію українців наступного дня, коли вакцину привезуть в країну. Вводити українцям будуть препарат AstraZeneca.

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