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В Австралії величезний восьминіг підкрався до чоловіка і вчепився йому в шию (фото)

1 квітня, 22:52

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Він відчув сильне печіння в області шиї і верхньої частини спини

В Австралії великий восьминіг підкрався до чоловіка, який купався, і напав на нього, вчепившись в шию.

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Про це пише Mirror.

Гуляючи по узбережжю затоки зі своєю маленькою дочкою 34-річний Ланс Карлсон побачив восьминога, зняв його на відео і пішов.

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Коли чоловік повернувся, щоб скупатися – він знову помітив цього ж молюска, який лежав на горі черепашок.

Під час плавання він відчув, що щось вдарило його по руці, а потім відчув сильне печіння в області шиї і верхньої частини спини. Коли чоловік вийшов з води, він помітив на шкірі відбитки щупалець.

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"Це явно була територія восьминога", – сказав він.

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Раніше рибалка з Австралії Джош Хатчинс став жертвою нападу агресивної акули. Інцидент стався в декількох метрах від узбережжя Кокосових островів.

Також ми писали про те, що рибалка Дін Батлер з австралійського міста Форстер (штат Новий Південний Уельс) зняв на відео напад великої білої акули на його човен – хижачка відкусила частину гвинта.

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Австралія океан восьминіг
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