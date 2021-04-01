В Австралії величезний восьминіг підкрався до чоловіка і вчепився йому в шию (фото)

В Австралії великий восьминіг підкрався до чоловіка, який купався, і напав на нього, вчепившись в шию.
Про це пише Mirror.
Гуляючи по узбережжю затоки зі своєю маленькою дочкою 34-річний Ланс Карлсон побачив восьминога, зняв його на відео і пішов.
Коли чоловік повернувся, щоб скупатися – він знову помітив цього ж молюска, який лежав на горі черепашок.
Під час плавання він відчув, що щось вдарило його по руці, а потім відчув сильне печіння в області шиї і верхньої частини спини. Коли чоловік вийшов з води, він помітив на шкірі відбитки щупалець.
"Це явно була територія восьминога", – сказав він.
Раніше рибалка з Австралії Джош Хатчинс став жертвою нападу агресивної акули. Інцидент стався в декількох метрах від узбережжя Кокосових островів.
Також ми писали про те, що рибалка Дін Батлер з австралійського міста Форстер (штат Новий Південний Уельс) зняв на відео напад великої білої акули на його човен – хижачка відкусила частину гвинта.
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