В Австралії сталася найсильніша за останні півстоліття повінь: відео

Вже 20 тисяч людей були змушені покинути свої будинки

В Австралії сталася найсильніша за останні півстоліття повінь. Майже 20 тисяч людей були змушені покинути домівки.

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Фермери – в розпачі: багато зусиль доклали, щоб врятувати худобу. І деяких просто не встигали врятувати, занадто швидко прибувала вода. Жертв серед людей поки немає.

Відео: Сьогодні

На сьогодні евакуйовано майже 20 тисяч жителів, але цифра може зрости до 54 тисяч вже до середи, прогнозують рятувальники.

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Через негоду – закрили кілька основних доріг в штаті Південний Уельс, в школах – скасували навчальний процес. Постраждалим влада обіцяє виділити фінансову допомогу. Якою буде сума – ще не визначили, але вже ясно – повінь викликала значні збитки.

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Нагадаємо, не так давно в Австралії вирували лісові пожежі.

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