Русский
$ 27,72
32,95
  1. Світові новини
  2. Інші країни

В Австралії сталася найсильніша за останні півстоліття повінь: відео

22 березня, 22:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

Вже 20 тисяч людей були змушені покинути свої будинки

В Австралії сталася найсильніша за останні півстоліття повінь. Майже 20 тисяч людей були змушені покинути домівки.

Реклама

Фермери – в розпачі: багато зусиль доклали, щоб врятувати худобу. І деяких просто не встигали врятувати, занадто швидко прибувала вода. Жертв серед людей поки немає.

Відео: Сьогодні

На сьогодні евакуйовано майже 20 тисяч жителів, але цифра може зрости до 54 тисяч вже до середи, прогнозують рятувальники.

Читайте також: Світ накрили катаклізми: США засипає снігом, а Австралія потерпає від посухи (відео)

В тренді
Припиніть шпигувати! Як в Болгарії розкрили агентів РФ в Міноборони і розвідці

Через негоду – закрили кілька основних доріг в штаті Південний Уельс, в школах – скасували навчальний процес. Постраждалим влада обіцяє виділити фінансову допомогу. Якою буде сума – ще не визначили, але вже ясно – повінь викликала значні збитки.

Реклама

Нагадаємо, не так давно в Австралії вирували лісові пожежі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Австралія повінь
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Грузії медсестра впала в кому після вакцинації AstraZeneca
У Грузії медсестра впала в кому після вакцинації AstraZenecaІнші країни
Новий ляпас Джеку Ма: влада Китаю висунула вимогу до Alibaba Group
Новий ляпас Джеку Ма: влада Китаю висунула вимогу до Alibaba GroupБізнес
У COVID-лікарні Йорданії померли пацієнти: глава МОЗ звільнився того самого дня
У COVID-лікарні Йорданії померли пацієнти: глава МОЗ звільнився того самого дняІнші країни
Час знімати маски? В ООН розповіли, як погода і повітря впливають на COVID-19
Час знімати маски? В ООН розповіли, як погода і повітря впливають на COVID-19Інші країни
Посол Британії в Україні зробила щеплення вакциною AstraZeneca: фото
Посол Британії в Україні зробила щеплення вакциною AstraZeneca: фотоІнші країни
"Ковідний" скандал у Норвегії: прем'єр приховувала порушення карантинуІнші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти