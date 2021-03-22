В Австралії сталася найсильніша за останні півстоліття повінь: відео

В Австралії сталася найсильніша за останні півстоліття повінь. Майже 20 тисяч людей були змушені покинути домівки.
Фермери – в розпачі: багато зусиль доклали, щоб врятувати худобу. І деяких просто не встигали врятувати, занадто швидко прибувала вода. Жертв серед людей поки немає.
На сьогодні евакуйовано майже 20 тисяч жителів, але цифра може зрости до 54 тисяч вже до середи, прогнозують рятувальники.
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Через негоду – закрили кілька основних доріг в штаті Південний Уельс, в школах – скасували навчальний процес. Постраждалим влада обіцяє виділити фінансову допомогу. Якою буде сума – ще не визначили, але вже ясно – повінь викликала значні збитки.
Нагадаємо, не так давно в Австралії вирували лісові пожежі.
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