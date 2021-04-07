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В Австралії бабуся померла після щеплення вакциною Pfizer: що вбило жінку?

7 квітня, 14:32

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У поліції заявили, що "смерть не вважається підозрілою"

В австралійському штаті Квінсленд жінка похилого віку померла через кілька годин після вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

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Про це повідомляє місцеве видання News.com.au.

82-річна жінка проживала в установі з догляду за людьми похилого віку Yurana в Спрінгвуді, на захід від Брісбена. Вона отримала щеплення від коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech близько 10-ої години ранку за місцевим часом (3:00 в Києві). Службу екстреної допомоги викликали через три години з лишком, о 13:30 (6:30 в Києві), і повідомили, що жінка не подавала ознак життя.

Будинок престарілих Yurana/Фото: News Corp Australia

Будинок престарілих Yurana/Фото: News Corp Australia

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Видання The Courier-Mail повідомило, що смерть жінки не може бути пов'язана з вакциною, оскільки вона страждала від інших проблем зі здоров'ям, включаючи захворювання легень.

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Однак співробітник Blue Care, материнської компанії будинки Yurana, підтвердив, що жінка померла після вакцинації. А представник поліції Квінсленда підтвердив News.com.au, що готується рапорт, щоб коронер міг зрозуміти, як померла жінка. Її смерть не вважається підозрілою.

Як пише видання, станом на 5 квітня близько 855 тис. австралійців отримали як мінімум одну дозу вакцини проти ковіду, попри прогноз прем'єр-міністра, що до кінця березня вже 4 млн громадян будуть вакциновані.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Греції пацієнт отримав вакцину і помер через 8 хвилин. Смерть 85-річного чоловіка також не була пов'язана ні з алергією, ні з самої вакцинацією, але збіглася з введенням йому антиковід-препарату. Причиною смерті назвали інсульт.

Також писалося, що в Норвегії померли два мешканці будинку престарілих, яким зробили щеплення вакциною Pfizer/BioNTech. Вони отримали його за кілька днів до смерті.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати 10 млн доз Pfizer/BioNTech:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Австралія смерть вакцинація будинок престарілих вакцина Pfizer

Джерело: Сьогодні

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