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В Азербайджані на кордоні з Іраном сталася перестрілка: загинули прикордонники

15 травня, 18:35

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Троє невідомих намагалися незаконно перетнути кордон з наркотиками – одного з них затримали, інших шукають правоохоронці

У суботу, 15 травня, в Азербайджані троє осіб намагалися незаконно перетнути кордон з Іраном. Під час затримання сталася перестрілка, в ході якої двох прикордонників смертельно поранили.

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Про це повідомляє Держприкордонслужба Азербайджану, передає "Інтерфакс-Азербайджан".

"15 травня близько 16:00 троє невідомих осіб порушили держкордон з Іраном в зоні обслуговування прикордонного поста прикордонного загону "Гойтепе" в районі села Гендера Ярдимлинського району", – відзначається в повідомленні.

Крім того, прикордонники знайшли на місці події наркотики вагою 10 кг.

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"В результаті проведених оперативно-військових заходів по затриманню порушників кордону одного з порушників кордону затримано, пошук інших продовжується", – повідомляє ДПС Азербайджану.

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Раніше ми повідомляли, що в метро бразильського Ріо-де-Жанейро в результаті перестрілки загинули 23 людини. Стрілянина почалася під час спецоперації силовиків по боротьбі з незаконним обігом наркотиків і торгівлею людьми.

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