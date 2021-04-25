Русский
$ 28,06
33,81
  1. Світові новини
  2. Інші країни

У Багдаді під час пожежі в ковідній лікарні загинуло понад 80 людей (відео)

25 квітня, 12:45

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Деякі пацієнти лікарні стрибали з вікон, щоб врятуватися від вогню. Двоповерхова будівля майже повністю згоріла

82 людини стали жертвами пожежі в лікарні Багдада, де проходили лікування хворі на COVID-19. Ще 110 чоловік постраждали.

Реклама

Про це повідомляє новинний портал Bagdad Al Yaum з посиланням на заяву МВС Іраку.

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

Пожежа в лікарні Ібн аль-Хатиб на південному сході Багдада сталася 24 квітня. Вона почалася після вибуху в сховищі з кисневими балонами. Деякі пацієнти лікарні стрибали з вікон, щоб врятуватися від вогню. Двоповерхова будівля майже повністю згоріла.

Реклама

Представник міністерства внутрішніх справ генерал-майор Іраку Халед аль-Михна дав зрозуміти, що число жертв може зрости, оскільки стан багатьох врятованих є критичним.

У своїй заяві міністерство підтвердило, що "пізніше оголосить точне число жертв і поранених", зазначивши, що прем'єр-міністр вирішив усунути від керівництва кожного з генеральних директорів Багдадського департаменту охорони здоров'я, директора госпіталю, адміністративне та технічне керівництво госпіталю, директора інженерного і технічного відділу, а також провести термінове розслідування.

Після пожежі деякі політики, громадські діячі та парламентарії зажадали відставки міністра охорони здоров'я Іраку Хасана аль-Тамімі.

Нагадаємо, наприкінці лютого під час пожежі в ковідной лікарні Чернівців загинули дві людини.

Реклама

Також повідомлялося, що вночі 4 лютого в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини – три пацієнта і молода дівчина-медик. Причиною їхньої смерті стало несправне кисневе обладнання.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ірак лікарні багдад пожежа коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причина
Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причинаЕкономіка
Лукашенко показав справжнє обличчя – дав Зеленському хамську пораду при Путіні
Лукашенко показав справжнє обличчя – дав Зеленському хамську пораду при ПутініІнші країни
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у "Слузі народу" (відео)Влада
Підводний човен Індонезії, що зник, знайшли. Там вже закінчилося повітря (оновлено)
Підводний човен Індонезії, що зник, знайшли. Там вже закінчилося повітря (оновлено)Інші країни
Коронавірус викликає тромбоз набагато частіше, ніж вакцина – вчені
Коронавірус викликає тромбоз набагато частіше, ніж вакцина – вченіІнші країни
НАТО перехопило над Балтією російські винищувачі і бомбардувальники
НАТО перехопило над Балтією російські винищувачі і бомбардувальникиІнші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти