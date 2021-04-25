У Багдаді під час пожежі в ковідній лікарні загинуло понад 80 людей (відео)

82 людини стали жертвами пожежі в лікарні Багдада, де проходили лікування хворі на COVID-19. Ще 110 чоловік постраждали.
Про це повідомляє новинний портал Bagdad Al Yaum з посиланням на заяву МВС Іраку.
Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani
Пожежа в лікарні Ібн аль-Хатиб на південному сході Багдада сталася 24 квітня. Вона почалася після вибуху в сховищі з кисневими балонами. Деякі пацієнти лікарні стрибали з вікон, щоб врятуватися від вогню. Двоповерхова будівля майже повністю згоріла.
Представник міністерства внутрішніх справ генерал-майор Іраку Халед аль-Михна дав зрозуміти, що число жертв може зрости, оскільки стан багатьох врятованих є критичним.
У своїй заяві міністерство підтвердило, що "пізніше оголосить точне число жертв і поранених", зазначивши, що прем'єр-міністр вирішив усунути від керівництва кожного з генеральних директорів Багдадського департаменту охорони здоров'я, директора госпіталю, адміністративне та технічне керівництво госпіталю, директора інженерного і технічного відділу, а також провести термінове розслідування.
82 110 pic.twitter.com/jVtJBFfcEL- Ammar karim (@ammar_afp) April 25, 2021
Після пожежі деякі політики, громадські діячі та парламентарії зажадали відставки міністра охорони здоров'я Іраку Хасана аль-Тамімі.
Нагадаємо, наприкінці лютого під час пожежі в ковідной лікарні Чернівців загинули дві людини.
Також повідомлялося, що вночі 4 лютого в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини – три пацієнта і молода дівчина-медик. Причиною їхньої смерті стало несправне кисневе обладнання.
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