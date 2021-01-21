Кривавий теракт у Багдаді: 17 загиблих (фото і відео)

Невідоме угруповання вчинило подвійний теракт на ринку в іракській столиці

У столиці Іраку стався подвійний теракт, внаслідок якого 17 осіб загинули і понад 25 отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

Атаку здійснено на площі Таяран у центрі Багдада, де вранці 21 січня пролунали два вибухи на жвавому ринку.

Стан деяких потерпілих оцінюють як важкий.

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

За попередньою інформацією, на площі підірвали себе терористи-смертники.

Іракський МОЗ уже оголосив про мобілізацію всіх медичних установ для приймання поранених.

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за атаку. Але раніше в багатьох інших вибухах зізнавалися бойовики "Ісламського держави".

Теракти не рідкісне явище для іракської столиці, проте саме подвійні атаки є досить незвичайними навіть для Багдада. Це перший такий випадок за більш ніж півтора року.

Нагадаємо, на початку місяця вибух прогримів на шляху проходження конвою з логістичним обладнанням антитерористичної коаліції на півночі Іраку.

А в листопаді обстріляли ракетами "зелену зону" Багдада, де розміщені посольство Сполучених Штатів та інші іноземні місії.

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