Кривавий теракт у Багдаді: 17 загиблих (фото і відео)

У столиці Іраку стався подвійний теракт, внаслідок якого 17 осіб загинули і понад 25 отримали поранення.
Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.
Атаку здійснено на площі Таяран у центрі Багдада, де вранці 21 січня пролунали два вибухи на жвавому ринку.
Стан деяких потерпілих оцінюють як важкий.
За попередньою інформацією, на площі підірвали себе терористи-смертники.
Іракський МОЗ уже оголосив про мобілізацію всіх медичних установ для приймання поранених.
Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за атаку. Але раніше в багатьох інших вибухах зізнавалися бойовики "Ісламського держави".
Теракти не рідкісне явище для іракської столиці, проте саме подвійні атаки є досить незвичайними навіть для Багдада. Це перший такий випадок за більш ніж півтора року.
Нагадаємо, на початку місяця вибух прогримів на шляху проходження конвою з логістичним обладнанням антитерористичної коаліції на півночі Іраку.
А в листопаді обстріляли ракетами "зелену зону" Багдада, де розміщені посольство Сполучених Штатів та інші іноземні місії.
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