Бійня на ринку Багдада: вже понад 30 загиблих

Кількість жертв і постраждалих в результаті сьогоднішнього подвійного теракту на ринку в центрі Багдадазнову зросла.
Як повідомляє телеканал Al Arabiya, наразі відомо про щонайменше 35 загиблих і 100 поранених.
Водночас міністр охорони здоров'я і довкілля Іраку Хасан Мухаммад аль-Тамімі повідомляє про 32 загиблих і 110 постраждалих. Раніше повідомлялося про 28 померлих.
Тим часом стали відомі деякі подробиці того, що сталося. Прес-секретар Об'єднаного оперативного командування генерал-майор Тахсин аль-Хафаджі розповів, що перший терорист-смертник вибухнув на ринку після переслідування співробітниками сил безпеки.
Другий шахід вдав, що потребує допомоги, а коли навколо нього зібралися люди, то привів в дію детонатор, щоб, таким чином, зібрати максимальну кількість жертв.
Наразі триває розслідування, щоб визначити посібників терористів.
"Подвійний теракт проти благополуччя громадян Багдада підтверджує прагнення терористичних угруповань націлюватися на задоволення великих національних потреб і прагнення нашого народу до мирного майбутнього. Ми твердо протистоїмо цим шахрайським спробам дестабілізувати ситуацію в країні", – написав в Twitter президент Іраку Бархам Саліх.
Минулого року ринок вже ставав об'єктом терактів – в 2018 році тут пролунали два вибухи. Тоді загинули 38 осіб.
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