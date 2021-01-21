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Бійня на ринку Багдада: вже понад 30 загиблих

21 січня, 15:16

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Терористи мали на меті зібрати якомога більше жертв

Кількість жертв і постраждалих в результаті сьогоднішнього подвійного теракту на ринку в центрі Багдадазнову зросла.

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Як повідомляє телеканал Al Arabiya, наразі відомо про щонайменше 35 загиблих і 100 поранених.

Водночас міністр охорони здоров'я і довкілля Іраку Хасан Мухаммад аль-Тамімі повідомляє про 32 загиблих і 110 постраждалих. Раніше повідомлялося про 28 померлих.

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

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Тим часом стали відомі деякі подробиці того, що сталося. Прес-секретар Об'єднаного оперативного командування генерал-майор Тахсин аль-Хафаджі розповів, що перший терорист-смертник вибухнув на ринку після переслідування співробітниками сил безпеки.

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

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Другий шахід вдав, що потребує допомоги, а коли навколо нього зібралися люди, то привів в дію детонатор, щоб, таким чином, зібрати максимальну кількість жертв.

Наразі триває розслідування, щоб визначити посібників терористів.

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Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

"Подвійний теракт проти благополуччя громадян Багдада підтверджує прагнення терористичних угруповань націлюватися на задоволення великих національних потреб і прагнення нашого народу до мирного майбутнього. Ми твердо протистоїмо цим шахрайським спробам дестабілізувати ситуацію в країні", – написав в Twitter президент Іраку Бархам Саліх.

Минулого року ринок вже ставав об'єктом терактів – в 2018 році тут пролунали два вибухи. Тоді загинули 38 осіб.

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