У Баку з-під завалів зруйнованого вибухом будинку врятовані діти, але загинула молода мати

Фото: APA.az

Співробітники МНС Азербайджану врятували шестеро чоловік з-під завалів в приватному житловому будинку в передмісті Баку – місті Хирдалан, зруйнованому в результаті вибуху.

Про це агентству "Інтерфакс-Азербайджан" повідомили в прес-службі відомства.

"Пошуково-рятувальна операція триває. З-під завалу в приватному двоповерховому будинку в місті Хирдалан, де в понеділок увечері стався вибух, врятовано шестеро чоловік", – зазначив представник прес-служби.

До числа врятованих і евакуйованих потрапили:

Мусаєва Зіяфат Гафар гизи;

Мусаєв Вусал Фірудін оглу;

Мусаєв Фірудін Вусал оглу, 2009 р.н.

Мусаєва Фатіма Вусал гизи 2012 р.н.

Самедова Гузель;

Алієв Еміль Аріф оглу;

Гусейнов Аріф Абульфат оглу;

Алазова Сімая Мовлуд гизи;

Шукурзаде Хадіджа Бахтіяр гизи.

Також виявлено тіло Мусаєвої Айтен Таджеддін гизи 1988 року народження, яка опинилася під завалами, повідомляє агентство APA.az. Судячи з прізвища та віку, загибла 32-річна жінка була матір'ю врятованих маленьких дітей.

Нагадаємо, заступник директора департаменту інформації Агентства громадського телебачення і радіомовлення Азербайджану Ісмаїл Кабієв розповів, що після вибуху в будинку почалася пожежа, а ударною хвилею вибило шибки в квартирах прилеглих багатоповерхових будинків.

Першими з-під завалів були врятовані жінка середніх років і дівчинка-підліток.

Також нагадаємо, минулого тижня схожий інцидент стався в центральному кварталі Мадрида, де вибухом газу були практично знищені три верхні поверхи багатоквартирного будинку і загинули не менше чотирьох чоловік.

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