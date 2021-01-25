У Баку з-під завалів зруйнованого вибухом будинку врятовані діти, але загинула молода мати

Співробітники МНС Азербайджану врятували шестеро чоловік з-під завалів в приватному житловому будинку в передмісті Баку – місті Хирдалан, зруйнованому в результаті вибуху.
Про це агентству "Інтерфакс-Азербайджан" повідомили в прес-службі відомства.
"Пошуково-рятувальна операція триває. З-під завалу в приватному двоповерховому будинку в місті Хирдалан, де в понеділок увечері стався вибух, врятовано шестеро чоловік", – зазначив представник прес-служби.
До числа врятованих і евакуйованих потрапили:
- Мусаєва Зіяфат Гафар гизи;
- Мусаєв Вусал Фірудін оглу;
- Мусаєв Фірудін Вусал оглу, 2009 р.н.
- Мусаєва Фатіма Вусал гизи 2012 р.н.
- Самедова Гузель;
- Алієв Еміль Аріф оглу;
- Гусейнов Аріф Абульфат оглу;
- Алазова Сімая Мовлуд гизи;
- Шукурзаде Хадіджа Бахтіяр гизи.
Також виявлено тіло Мусаєвої Айтен Таджеддін гизи 1988 року народження, яка опинилася під завалами, повідомляє агентство APA.az. Судячи з прізвища та віку, загибла 32-річна жінка була матір'ю врятованих маленьких дітей.
Нагадаємо, заступник директора департаменту інформації Агентства громадського телебачення і радіомовлення Азербайджану Ісмаїл Кабієв розповів, що після вибуху в будинку почалася пожежа, а ударною хвилею вибило шибки в квартирах прилеглих багатоповерхових будинків.
Першими з-під завалів були врятовані жінка середніх років і дівчинка-підліток.
Також нагадаємо, минулого тижня схожий інцидент стався в центральному кварталі Мадрида, де вибухом газу були практично знищені три верхні поверхи багатоквартирного будинку і загинули не менше чотирьох чоловік.
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