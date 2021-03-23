У Білорусі другий день поспіль помічають танки біля кордону з Литвою (відео)

У Білорусі пізно ввечері в місті Гродно, яке розташоване практично на кордоні з Литвою і Білоруссю, помітили і зняли на відео велику колону військової техніки на гусеничному ходу.
Про це повідомляє NewGrodno.
Зазначається, що повідомлення про колону важкої техніки почали надходити близько 22:00.
Якщо вірити коментарям за кадром, танки бачать в Гродно другий день поспіль.
За інформацією видання, техніка, що базується в військових частинах Фолюш, пересувалася вулицями міста з метою участі в навчаннях на полігоні біля Гожі.
Нагадаємо, на окупованій частині Донецької області, в Горлівці, яка розташована неподалік лінії розмежування, помітили танки.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк