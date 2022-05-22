У Білорусі ховають солдатів, які підписали контракти з російськими ПВК – ГУР

Розвідка повідомила про випадки добровільного підписання таких документів

У розвідці зазначили, що загалом участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У кількох населених пунктах Білорусі пройшли похорони військових, які зголосилися укласти контракти з російськими приватними військовими компаніями.

Про це повідомило в Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що відбувається

Жалобні заходи за загиблим солдатом-контрактником пройшли в місті Мар’їна Гірка Мінської області (там базується 5-та окрема бригада спеціального призначення). Своєю чергою в Осиповичах Могилівської області (там базується 51-ша змішана артилерійська група) ховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника.

"Загалом участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. У військових частинах не проводиться серйозної агітації чи пропагандистських заходів. Втім, відомо про випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК. Основний мотив для цього – гроші, які обіцяють за участь у бойових діях на українській території", – вказали в розвідці.

Однак наголосили, що після кількох похоронів та звісток про "зниклих безвісти" охочих повоювати в Україні поменшало.

Нагадаємо, начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що Україна воюватиме доти, доки з її території не будуть вигнані всі російські війська.

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