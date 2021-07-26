У Білорусі зник диспетчер, який вів переговори з пілотами Ryanair з Протасевичем на борту

Білоруський диспетчер не вийшов на зміну після відпустки, його колеги давно не бачили, чоловік видалив соцмережі

Зліва на фото диспетчер Олег Галегов, який зник разом зі своєю сім'єю. Фото: колаж "Сьогодні"

Білоруський диспетчер Олег Галегов, який вів переговори з пілотами літака Ryanair з Романом Протасевичем на борту, зник. З червня він не виходить на роботу.

Реклама

Про це повідомив білоруський Telegram канал "Білорусь головного мозку".

Зокрема, є інформація, що він виїхав за межі Білорусі. Один з його колег повідомив, що особисто давно його не бачив.

"Колеги не можуть з ним зв'язатися і хвилюються: до нього неможливо додзвонитися, він видалив свої соціальні мережі. Начальство офіційно нічого нам не повідомляло. Голос на опублікованого запису з інцидентом Ryanair його", – заявив колега.

Читайте також:

Реклама

Протасевич з'явився в соцмережах і відповів на запитання про Тихановську, Сапегу та тортури

Як повідомляє Наша Нива з посиланням на диспетчерів "Белаеронавігації", що Галегов виїхав разом з сім'єю, в Білорусі він працював диспетчером мінімум з 2010 року. На початку липня мав після відпустки вийти на зміну, його прізвище стояло в розкладі чергувань, але колеги його так і не побачили.

В тренді США можуть припинити бойову місію в Іраку – історичне рішення Байдена

За словами колеги, Галегов міг "перестрахуватися і залишити країну". У керівництві "Белаеронавігації" нічого не знають про його зникнення або звільнення. Ще один колега підтвердив, що той поїхав до родичів в Грузію.

Нагадаємо, у неділю, 23 травня, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина. Пізніше його та дівчину перевели з СІЗО під домашній арешт.

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не здійснить екстрену посадку в Мінську.

Реклама

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Ситуація в Білорусі: подробиці