У Білорусі оперативникам дозволили влазити в комп'ютери громадян через віддалений доступ

Парламент Білорусі схвалив поправки до закону про оперативно-розшукову діяльність. Тепер білоруські оперуповноважені зможуть вивчати інформаційні системи і ресурси, а також комп'ютерну інформацію зокрема й через віддалений доступ.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Оперативний огляд складається з обстеження житла та іншого законного володіння громадянина... а також вивчення інформаційних систем, інформаційних ресурсів, предметів і документів, комп'ютерної інформації, зокрема шляхом віддаленого доступу, з метою отримання відомостей, необхідних для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності" , – йдеться в законі.

З нього випливає, що після набуття чинності новими правками оперативники зможуть копіювати і видаляти матеріали під час дослідження предметів, документів і комп'ютерної інформації.

Їм також тепер не потрібно чекати нової постанови прокурора, щоб перевіряти зокрема й телефонні дзвінки і листування електронною поштою, якщо людина, яка вже перебуває під контролем, використовує інший номер телефону або електронну пошту.

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Крім того, органи, які проводять оперативно-розшукову діяльність, відповідно до закону, зможуть створювати і використовувати не тільки бази даних та інформаційні системи, але й "засоби негласного отримання (фіксації) інформації".

Поправки набудуть чинності через три місяці після офіційного опублікування нового закону.

Нагадаємо, раніше не визнаний Україною і Європою президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проєкт нової Конституції буде готовий до кінця 2021 року.

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