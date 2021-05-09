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У Білорусі "полеглі і живі" ветерани поклялися у вірності Лукашенку (відео)

9 травня, 14:36

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

ЗМІ зняли відео, як ветерани "клянуться у вірності" Лукашенку і заявляють, що ще "готові" стояти на захисті держави

У Білорусі під час параду 9 травня ветеран "поклявся" у вірності самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку. Причому чоловік говорив не тільки за себе, але й за "полеглих і живих" ветеранів у Білорусі.

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Таке відео зняв телеканал "Пул першого", який виступає за нелегітимного главу держави.

На записі видно, що Лукашенко тоді спілкувався з ветеранами Другої світової війни. Один з літніх чоловіків під час розмови віддав честь "президенту" і заявив про свою і всіх інших білоруських ветеранів "вірність" Лукашенку.

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"Від імені живих і полеглих заявляю, клянусь вам: ми з вами. Будь-якої хвилини покличте, ми станемо", – сказав він.

Нагадаємо, раніше ми показували, як у російському місті Владивостоці місцева журналістка наплювала на ветерана війни заради коментаря з чиновником.

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