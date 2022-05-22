У Білорусі після довгої перерви стягують "Іскандери" до кордону з Україною

Також перевозяться боєприпаси до ракетних комплексів

У Брестській області досі залишаються одиниці техніки Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Білорусі досі частково залишаються військові та техніка Російської Федерації. Водночас іноді продовжують фіксуватись запуски ракет із Білорусі по Україні.

Про це повідомив "Беларускі Гаюн".

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Переміщення техніки

"З цієї причини потрібно продовжувати відстежувати місця дислокацій та переміщення РК білоруськими дорогами", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пріоритетом спостереження зараз є:

ТРК "Точка-У";

РСЗВ "Смерч";

РСЗВ "Град";

ВТРК "Іскандер".

Водночас перевозяться ракети та боєприпаси до ракетних комплексів.

Крім цього, стверджується, що сьогодні, 22 травня, вперше за довгий час моніторингова група зафіксувала переміщення ВТРК "Іскандер" до кордону з Україною. Також йдеться про те, що в Брестській області все ще залишаються одиниці техніки Росії.

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Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що білоруські військові посилили розвідку вздовж кордонів з Україною. Там розгорнули додаткові засоби радіоелектронної розвідки.

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