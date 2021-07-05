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У Білорусі після обшуку затримали українця (фото)

5 липня 2021 0:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У хлопця відібрали телефон і відвезли, за непідтвердженою інформацією, до Пінського КДБ

Павло Рабешко / колаж "Сьогодні"

Павло Рабешко / колаж "Сьогодні"

У Білорусі силовики затримали 24-річного громадянина України Павла Рабешка, а в квартирі, де він проживає в місті Столині, провели обшук.

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Про це повідомила правозахисна організація "Весна".

Затримання було проведене в суботу, 3 липня, близько 17:00 за місцевим часом. В обшуку брали участь п'ять співробітників міліції. Відомо, що у хлопця вилучили мобільний телефон.

Павло Рабешко / "Вясна"

Павло Рабешко / "Вясна"

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За попередньою інформацією, Рабешка відвезли до Пінського відділу комітету держбезпеки Білорусі (КДБ). Що стало приводом для його обшуку і затримання – поки невідомо.

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Як зазначають правозахисники, у Павла Рабешка була посвідка на проживання в Білорусі.

Нагадаємо, 2 липня влада Білорусі заявила, що повністю перекрили кордон із Україною – відповідний наказ віддав самопроголошений президент Олександр Лукашенко, нібито у зв'язку з величезною кількістю зброї, що надходить з України.

Водночас українські прикордонники повідомляють, що на кордоні з республікою Білорусь ніяких ознак перекриття кордону немає.

Про головні події неділі, 4 липня, дивіться у "Сьогодні. Підсумки".

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