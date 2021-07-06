У Білорусі засудили до 14 років колишнього суперника Лукашенка Бабарика

Держобвинувач просив для Бабарика 15 років в'язниці, але суд вирішив дати на один рік менше – звинувачують його у нібито махінаціях в банку

Віктор Бабарико. Фото: REUTERS/VF/AP/FW1/Frances Kerry

Колишній керівник Белгазпромбанку Віктор Бабарико, який був затриманий перед президентськими виборами і не зміг балотуватися, засуджений до 14 років в'язниці за нібито отримання особливо великих хабарів та відмивання грошей. Таке рішення сьогодні прийняв Верховний суд Білорусі.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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Держобвинувач просив для Бабарика 15 років в'язниці, але суд один рік "скостив".

Сам опозиціонер не визнав провину і відмовився давати свідчення в суді.

"Мені не соромно перед близькими, тому що не було допущено протизаконних дій і навіть натяку на вчинення протизаконних дій. Мені не соромно перед працівниками банку, тому що був створений найкращий банк в країні", – сказав Бабарико.

Слідство, а потім і суд, дійшли висновку, що топменеджери Белгазпромбанку, діючи в інтересах низки комерційних структур, у період з 2004 по 2020 рік незаконно отримували від представників цих організацій грошові винагороди. Провину в інкримінованих злочинах всі обвинувачені визнали у повному обсязі, крім Бабарика.

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Як відомо, у травні 2020 року Бабарико залишив пост голови Белгазпромбанку у зв'язку з рішенням брати участь у президентських виборах. Він зібрав підписи на підтримку свого висунення, але до президентських перегонів навіть не був допущений: спочатку він був затриманий і заарештований, а потім Центрвиборчком відмовив йому в реєстрації. Разом з Бабариком заарештували його сина Едуарда, який був головою передвиборчого штабу. У зв'язку з цим ЄС закликав Мінськ негайно звільнити конкурента Лукашенка.