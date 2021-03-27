У Мінську пройде масштабна акція протесту: силовики стягують спецтехніку (відео)

У суботу, 27 березня, в Мінську білоруси вийдуть на традиційну акцію протесту.Організатори прогнозують, що в цей день на вулицях збереться багато людей – має стати першою за три місяці масштабною акцією.

Реклама

Про це повідомляє TUT.by.

Акція розпочнеться о 14:00, але силовики вже почали патрулювати вулиці, щоб не допустити людей на місце зустрічі – на площу Бангалор.

Силовики стягують спецтехніку: водомети, загороджувальну техніку, машини з колючим дротом. На відео з місця видно, що по дорогах їдуть автозаки. Вони направляються в центр міста, де повинна початися акція протесту.

А в мережі вже пишуть про перше затримання, воно пройшло на вулиці Притицкого.

Реклама

"Підійшли, заламали і повели в автозак через дорогу", – розповів очевидець.

На станції метро "Пушкінська" затримують молодих людей. Їх вибірково зупиняють і перевіряють мобільні телефони. Правоохоронці помічені, зокрема, біля "Макдональдса" і кінотеатру "Аврора".

Раніше ми повідомляли, що в четвер, 25 березня, в неофіційне свято Білорусі День Волі по всій країні з самого ранку пройшли масові затримання активістів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама