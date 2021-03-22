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У Білорусі просто на вулиці затримали лідера опозиційної партії

22 березня, 01:22

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ігор Борисов їхав у машині з дружиною і дитиною

У Мінську в неділю, 21 березня, затримали лідер Білоруської соціал-демократичної партії ( "Грамада") Ігоря Борисова.

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Про це з посиланням на його дружину повідомляє TUT.by.

Олена Борисова розповіла, що в момент затримання вони разом з дитиною і чоловіком їхали в машині.

"Ми їхали по вулиці Геологічній, коли нас почав підрізати зліва жовтий мікроавтобус. Зупинилися. Звідти вискочили люди в штатському, у чорних масках, витягли Ігоря з машини, налякали чотирирічну дитину", – повідомила вона.

Борисова додала, що чоловік не чинив опору при затриманні, а через 20-30 хвилин після того, як його забрали, зателефонував і сказав, що доставлений в Партизанське РУВС.

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Увечері заступник політика по партії Олексій Сігаєв повідомив, що Борисова доставили в центр ізоляції правопорушників на Окрестіна, адвоката до нього не допускають.

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Також дружині не дозволили передати Борисову необхідні ліки.

Причина затримання політика досі невідома. Співробітник міліції тільки заявив по телефону, що він вчинив адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, затриманій ще 7 вересня в Мінську члену Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесниковій вже кілька разів продовжували строк утримання під вартою, вона досі перебуває у СІЗО.

Ми також повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв громадянам країни, що після нього будуть й інші президенти, але "треба потерпіти".

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Білорусія затримання опозиція Мінськ опозиціонер
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