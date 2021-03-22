У Білорусі просто на вулиці затримали лідера опозиційної партії

У Мінську в неділю, 21 березня, затримали лідер Білоруської соціал-демократичної партії ( "Грамада") Ігоря Борисова.
Про це з посиланням на його дружину повідомляє TUT.by.
Олена Борисова розповіла, що в момент затримання вони разом з дитиною і чоловіком їхали в машині.
"Ми їхали по вулиці Геологічній, коли нас почав підрізати зліва жовтий мікроавтобус. Зупинилися. Звідти вискочили люди в штатському, у чорних масках, витягли Ігоря з машини, налякали чотирирічну дитину", – повідомила вона.
Борисова додала, що чоловік не чинив опору при затриманні, а через 20-30 хвилин після того, як його забрали, зателефонував і сказав, що доставлений в Партизанське РУВС.
Увечері заступник політика по партії Олексій Сігаєв повідомив, що Борисова доставили в центр ізоляції правопорушників на Окрестіна, адвоката до нього не допускають.
Також дружині не дозволили передати Борисову необхідні ліки.
Причина затримання політика досі невідома. Співробітник міліції тільки заявив по телефону, що він вчинив адміністративне правопорушення.
Нагадаємо, затриманій ще 7 вересня в Мінську члену Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесниковій вже кілька разів продовжували строк утримання під вартою, вона досі перебуває у СІЗО.
Ми також повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв громадянам країни, що після нього будуть й інші президенти, але "треба потерпіти".
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