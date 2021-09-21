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3 роки за Лукашенко. Українець, чия вина так і не доведена, отримав в Білорусі термін після 7 місяців у СІЗО

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
21 вересня, 00:16
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В українському МЗС підкреслили, що достовірних доказів провини українця в суді не надали
Суд в Білорусі засудив українця Михайла Ференца до трьох років позбавлення волі. Колаж "Сегодня"
Суд в Білорусі засудив українця Михайла Ференца до трьох років позбавлення волі. Колаж "Сегодня"

Суд в Білорусі засудив українця Михайла Ференца до трьох років позбавлення волі, Міністерство закордонних справ України закликає негайно його звільнити.

Заява опублікована на сайті МЗС.

Що сталося

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Суд у Мінську 20 вересня засудив українця до трьох років в'язниці через нібито участь в діях, що грубо порушують громадський порядок, і умисного пошкодження майна. Ференец пробув в білоруському СІЗО вже сім місяців, які не зарахували в строк ув'язнення.

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В українському МЗС підкреслили, що достовірних доказів провини українця в суді не надали, сам він не визнає провину і збирається подати апеляцію через адвоката. Правозахисний центр Вясна визнав Михайла Ференца політв'язням. У МЗС заявили, що справа Ференца є політично мотивованим, і це "черговий прояв антиукраїнських дій" Мінська.

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"Справа Михайла Ференца – це черговий приклад білоруського" правосуддя ", в результаті якого за ґратами опинилися десятки і сотні місцевих журналістів і правозахисників, громадських активістів, програмістів, студентів і пересічних громадян Білорусі", – додали в МЗС, вимагаючи негайного звільнення українця.

Нагадаємо, в неділю, 23 травня, в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair , Який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича . Також була затримана його дівчина. Пізніше його і дівчину перевели з СІЗО під домашній арешт.

Раніше "Сегодня" повідомляв, що справа про загибель білоруського активіста Віталія Шишова знаходиться на контролі у Володимира Зеленського. Про це повідомляє прессекретар президента Сергій Никифоров, за словами якого, якщо стане відомо про участь іноземних спецслужб в організації злочину, з боку глави держави піде негайна реакція.

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