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У Білорусі впав військовий літак – є жертви (фото, відео)

19 травня, 13:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Літак в Барановичах впав при здійсненні маневру під час групового польоту, була підготовка до Дня міста

Вдень 19 травня в Барановичах (Білорусь) впав військово-навчальний літак Як-30. Двоє льотчиків катапультувалися, але обидва загинули.

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Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

При виконанні навчально-тренувального польоту екіпаж виявив технічну несправність.

"Політ виконували командир ланки навчально-бойової ескадрильї 116-й шаб майор Ничипорчик Андрій Володимирович і лейтенант Куканенко Микита Борисович – льотчик ланки навчально-бойової ескадрильї на Як-130 116-й шаб", – йдеться в повідомленні.

Як пише Оnliner, за словами очевидців, літак впав при здійсненні маневру під час групового польоту. Була підготовка до Дня міста. Також вони розповіли, що осколки розсипалися на 100 метрів від місця падіння, пошкодили фасади будівель і вікна.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Як ми раніше писали, торік вертоліт Мі-8 Повітряно-космічних сил Росії розбився в Московській області при виконанні навчально-тренувального польоту без боєкомплекту, екіпаж загинув.

А минулої осені азербайджанські війська збили з ПЗРК в Нагірному Карабасі російський Мі-24. Пізніше в Баку заявили, що вертоліт був знищений помилково черговим бойовим розрахунком армії.

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