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У Білорусі поновилися протести: силовики затримують демонстрантів (відео)

23 січня, 17:12

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Білоруси шикуються в "ланцюги єдності"

У суботу, 23 січня, в Білорусі поновилися акції протесту проти президента Олександра Лукашенка.

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Як передає "Белсат" в Telegram, на "акції солідарності" і марші вийшли жителі Мінська, Гродно і Бобруйська.

Білоруси шикуються в "ланцюги єдності".

На акціях протесту в Бобруйську було затримано 15 осіб, трьох з них відпустили під підписку про нерозголошення.

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Також в Гродно були затримані три жінки на Радянській вулиці.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що він з Путіним намертво в одній команді.

Також він підкреслив, що відмовляється складати свої повноваження і йти у відставку – покинути свій пост готовий тільки в разі поразки на виборах.

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протести Білорусія Олександр Лукашенко
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