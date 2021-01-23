У Білорусі поновилися протести: силовики затримують демонстрантів (відео)

У суботу, 23 січня, в Білорусі поновилися акції протесту проти президента Олександра Лукашенка.
Як передає "Белсат" в Telegram, на "акції солідарності" і марші вийшли жителі Мінська, Гродно і Бобруйська.
Білоруси шикуються в "ланцюги єдності".
","- TV (@Belsat_TV) January 23, 2021
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: @belteanews pic.twitter.com/bCxVamHlTX
На акціях протесту в Бобруйську було затримано 15 осіб, трьох з них відпустили під підписку про нерозголошення.
Також в Гродно були затримані три жінки на Радянській вулиці.
"",,.- TV (@Belsat_TV) January 23, 2021
: motolkohelp pic.twitter.com/fsLzFKgwh8
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що він з Путіним намертво в одній команді.
Також він підкреслив, що відмовляється складати свої повноваження і йти у відставку – покинути свій пост готовий тільки в разі поразки на виборах.
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