У Білорусі затримали ще один літак: що відбувається

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Після інциденту з літаком лоукостера Ryanair, який напередодні примусово посадили в аеропорту Мінська, у повітряної гавані білоруської столиці стався інцидент з лайнером авіаперевізника Lufthansa.
Про це повідомляє Белсат, посилаючись на інформацію очевидців.
Літак мав вирушити в рейс LH 1487 з Мінська до Франкфурта-на-Майні в 14:20 за місцевим часом (збігається з українським), але до вильоту всіх пасажирів висадили і відправили на повторний огляд речей.
Пізніше інформація про рейс зникла з онлайн-табло вильотів з національного аеропорту "Мінськ".
У самому аеропорту пояснюють, що посадку на рейс зупинили через електронний лист про можливий теракт.
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"У зв'язку з цим наразі здійснюються процедури з повторного огляду повітряного судна і всього, що на ньому будуть перевозити. Про те, що відбувається, проінформовані всі зацікавлені сторони", – стверджують у пресслужбі аеропорту.
За даними Telegram-каналу NEXTA, тепер всередині літака кінологи з собаками, а пасажири сидять за огорожею біля накопичувача, серед них – частина жіночої баскетбольної збірної Білорусі.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту екс головного редактора NEXTA Романа Протасевича.
За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.