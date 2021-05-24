У Білорусі затримали ще один літак: що відбувається

Пасажири рейсу Lufthansa тепер сидять за огорожею біля накопичувача, а всередині лайнера кінологи із собаками – вони нібито шукають бомбу

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Після інциденту з літаком лоукостера Ryanair, який напередодні примусово посадили в аеропорту Мінська, у повітряної гавані білоруської столиці стався інцидент з лайнером авіаперевізника Lufthansa.

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Про це повідомляє Белсат, посилаючись на інформацію очевидців.

Літак мав вирушити в рейс LH 1487 з Мінська до Франкфурта-на-Майні в 14:20 за місцевим часом (збігається з українським), але до вильоту всіх пасажирів висадили і відправили на повторний огляд речей.

Пізніше інформація про рейс зникла з онлайн-табло вильотів з національного аеропорту "Мінськ".

У самому аеропорту пояснюють, що посадку на рейс зупинили через електронний лист про можливий теракт.

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"У зв'язку з цим наразі здійснюються процедури з повторного огляду повітряного судна і всього, що на ньому будуть перевозити. Про те, що відбувається, проінформовані всі зацікавлені сторони", – стверджують у пресслужбі аеропорту.

За даними Telegram-каналу NEXTA, тепер всередині літака кінологи з собаками, а пасажири сидять за огорожею біля накопичувача, серед них – частина жіночої баскетбольної збірної Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту екс головного редактора NEXTA Романа Протасевича.

Літак з двома сотнями людей примусово посадили в Мінську нібито через бомбу. Відео: Еўрарадиё | Euroradio

За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.