У Білорусі затримали голову Спілки поляків: МЗС Польщі викликало посла

У білоруському Гродно затримали у вівторок голову Спілки поляків Білорусі Анжеліку Борис. У відповідь Міністерство закордонних справ Польщі викликало представника білоруського посольства у Варшаві і висловило йому протест.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті польського МЗС.

У польському дипломатичному відомстві арешт Анжеліки Борис вважають рівносильним "вигнанню польськості" з країни.

"Закликаємо якомога швидше звільнити голову Союзу поляків Білорусі і покласти край переслідуванням представників польської меншини", – йдеться в заяві.

У міністерстві також заявили, що білоруському дипломату дали "недвозначний сигнал", що дії влади Білорусі суперечать її міжнародним зобов'язанням щодо захисту національних меншин.

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У вівторок, 23 березня, голова Союзу поляків Білорусі Анжеліка Борис написала у Facebook, що її затримали і зараз вона в Ленінському РУВС Гродно.

Нагадаємо, 21 березня в Мінську прямо на вулиці силовики затримали лідера Білоруської соціал-демократичної партії "Грамада" Ігоря Борисова.

Ми також повідомляли, що затриманій ще 7 вересня в Мінську члену Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесниковій вже кілька разів продовжували строк утримання під вартою, вона досі перебуває у СІЗО.

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