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У найближче п'ятиріччя буде рекордно теплий рік – прогноз ООН

27 травня, 11:50

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Найтеплішим роком в історії вчені називають 2016 рік, однак, протягом п'яти років ситуація може змінитися

/ Фото: Pixabay

Метеорологи ООН очікують найтепліший рік в найближчі п'ять років – в найспекотніший рік температура може перевищити доіндустріальний рівень на 1,5 градуса.

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Про це йдеться в звіті Всесвітньої метеорологічної організації.

Очікується, що середня температура на планеті щорічно буде принаймні на один градус Цельсія вище температурних значень доіндустріальної епохи.

"Імовірність того, що в найближчі п'ять років щонайменше один рік перевершить показники 2016- го, вважається найтеплішим роком на цей момент, становить 90%", – йдеться в повідомленні.

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Фото: колаж "Сьогодні"

Як раніше заявили в ООН, температура Землі в 2020 році досягла рекордно високого рівня за 3 млн років, людство рухається до катастрофічного підвищення температури на 2,4 градуса до кінця сторіччя.

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Нагадаємо, роком раніше вчені з Університету Гонконгу прийшли до висновку, що новий коронавірус найбільш активний при температурі близько 4 градусів вище нуля за Цельсієм і втрачає свою силу в умовах спеки.

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