У найближчі кілька днів: Ватикан починає вакцинацію від коронавірусу

З другої половини січня Ватикан планує почати робити щеплення проти COVID-19.

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Про це повідомляє The Local.

"Очікується, що вакцини можуть прибути в другий тиждень січня в кількості, достатній для задоволення потреб Святого Престолу і Ватикану", – йдеться в повідомленні.

Першими будуть вакцинувати медичних працівників, літніх людей і тих, хто часто контактує з населенням.

Відзначимо, що в заяві не згадувалося про Папу Римського Франциска. Невідомо, коли йому зроблять щеплення від коронавірусу.

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Відомо, що для зберігання вакцини Ватикан придбав низькотемпературний холодильник.

Раніше ми розповідали, що коронавірус не буде останньою смертельною інфекцією, що поширилася планетою.

Нагадаємо, станом на 2 січня вже більше 10,8 мільйона людейз 29 країн зробили щеплення.

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