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У понад 80% випадків люди хворіють коронавірусом безсимптомно – дослідження

14 лютого, 13:42

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Коронавірус передається від людини до людини значно легше, ніж вважалося раніше

Тільки у 13-18% заражених коронавірусом виявлялися симптоми, всі інші хворіють безсимптомно.

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Про це повідомляє Business Insider.

Вчені дійшли висновку, що безсимптомних хворих насправді значно більше, ніж вважалося раніше. За підрахунками, тільки у 13-18% заражених коронавірусом виявлялися симптоми.

"Є багато безсимптомних осіб – набагато більше, ніж передбачалося в багатьох дослідженнях", – сказав один з авторів дослідження.

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Модель дослідження змогла відрізнити випадки з симптомами, які не зареєстровані через відсутність тестів, від безсимптомних у людей, які навіть не підозрювали про захворювання.

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Дослідження демонструє не тільки те, що безсимптомних випадків більшість, а й те, що коронавірус передається від людини до людини значно легше, ніж вважалося раніше.

Безсимптомні випадки сприяють поширенню інфекції, але слабкіше за симптоматичні, тому за основу слід брати той розрахунок, що один безсимптомний хворий заражає 3-4 людини, а з симптомами – 4-8. При цьому безсимптомні хворі відповідають за передачу 50% від усіх випадків.

Як повідомляли раніше, в Україні традиційно на вихідних різко знизилася кількість нових хворих на COVID-19. За добу суботи, 13 лютого, виявили 3094 нових випадки зараження коронавірусом – це більш ніж на 2 тис. менше, ніж за п'ятницю, 12 лютого.

Нагадаємо, уряд Китаю відмовився надавати експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом.

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Китай дослідження хворі симптоми коронавірус
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