У Босфорі зіткнулися турецький і російський суховантажі

За попередніми даними, причиною зіткнення стала відмова рульового управління турецького судна

Два судна зіткнулися в Стамбулі, біля берегів району Йенике

У протоці Босфор, 25 вересня, зіткнулися суховантажі під прапорами Туреччини і Росії. Обидва судна пришвартовані до берегів району Бююкдере.

Про це з посиланням на берегову охорону Туреччини повідомляє агентство Anadolu.

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Попередньо відомо, що 128-метрове судно "Русич-10" випливало з району Гемлік провінції Бурса в Росію. А 90-метровий Tahsin İmamoğlu слідував з провінції Коджаелі в промисловий порт Караденіз Ереглі на Чорному морі.

Два судна зіткнулися в Стамбулі, біля берегів району Йенике. За попередніми даними, причиною зіткнення стала відмова рульового управління турецького судна.

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Власник одного з них розповів, що на борту судна знаходиться 11 членів екіпажу, всі громадяни Росії. За даними берегової охорони Туреччини, ніхто не постраждав. До місця події направлено три катери і 14 буксирувальних суден.

Про постраждалих і загиблих поки не повідомляється. Зазначається, що шкоди було завдано лише суднам.

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