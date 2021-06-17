В Ботсвані видобули третій за величиною алмаз в історії: гіганта показали людям

Це вже другий алмаз понад 1000 карат, виявлений в Ботсвані за останні шість років – попередній продали за 53 млн доларів

Знайдений на початку місяця алмаз показали людям лише через два тижні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Ботсвані виявили один з найбільших алмазів у світі – його вага сягає майже чверть кілограма.

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Про це йдеться в повідомленні прес-службі уряду країни.

Алмаз вагою в 1098,3 карата (219,6 грама) став третім за величиною з коли-небудь знайдених. Його виявили 1 червня на руднику Джваненг, розташованому на півночі країни.

Знахідка належить алмазній компанії Debswana, якою спільно керують ботсванський уряд і найбільша в світі алмазодобувна компанія De Beers.

"Виручка від продажу алмазів піде на національний розвиток країни", – запевнили в уряді африканської держави.

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Ботсванський скарб вже увійшов до історії видобутку алмазів / Фото: REUTERS

Цей "гігант" лише трохи поступився "номеру два" в списку найбільших алмазів в історії – Lesedi La Rona (1109 карат), який теж був знайдений в Ботсвані шість років тому і проданий за 53 млн доларів.

Першим в рейтингу залишається легендарний "Куллінан" – цей камінь в 3106 карат виявили в ПАР в далекому 1905 році. Згодом його розділили на дрібніші камені – деякі з них досі прикрашають корону британської монаршої родини.

Нагадаємо, що в квітні в Австралії пустили з молотка каблучку з найбільшим квадратним діамантом. Вага каменю склала 25,02 карата, а сам лот продали за 1,25 млн доларів.

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А в минулому році на аукціоні Sotheby's за 29 млн доларів продали унікальний рожевий діамант "Дух троянди".

Дивіться, про що ще говорять в Україні та світі 17 червня: