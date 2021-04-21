У Бразилії розбився літак – є жертви

У катастрофі загинув 76-річний Еустакіо Авелар, який був в літаку в якості другого пілота

У Бразилії розбився легкий реактивний літак Learjet 35, який сідав з нерозкритим шасі. В результаті аварії загинула одна людина – 76-річний другий пілот Еустакіо Авелар.

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Про це повідомляє телеканал G1.

Загалом на борту літака знаходилися три людини. У важкому стані в лікарню доставили першого пілота 28-річного Габріеля Сантуша Назарета.

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Пасажир, який перебував в салоні, отримав легкі травми. Поки про подробиці інциденту не повідомляється.

Як ми раніше писали, в минулому році вертоліт Мі-8 Повітряно-космічних сил Росії розбився в Московській області при виконанні навчально-тренувального польоту без боєкомплекту, екіпаж загинув.

А минулої осені азербайджанські війська збили з ПЗРК в Нагірному Карабасі російський Мі-24. Пізніше в Баку заявили, що вертоліт був знищений помилково черговим бойовим розрахунком армії.

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