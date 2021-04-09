У Бразилії рекорд по смертям від COVID-19, а президент закликає "не плакати"

У Бразилії за останню добу зафіксували рекордну смертність від коронавірусу - померли 4249 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
Через велику кількість хворих на COVID-19, лікарні переповнені пацієнтами, а критичних ліків зовсім не вистачає.
Однак президент Бразилії Жаір Болсонару вважає, що серйозні обмеження через пандемію вводити не потрібно.
"Давайте не будемо плакати через пролите молоко. Ми все ще переживаємо пандемію, яка частково використовується політично – не для перемоги над вірусом, а для повалення президента", – сказав він.
За останньою статистикою, в Бразилії на коронавірус захворіли понад 13,2 млн осіб. Тільки за останню добу – понад 92 тисяч нових випадків. Побороли хворобу 11,6 млн осіб.
Тим часом в Туреччині також днями зафіксували рекордний добовий приріст смертей від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
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