У Бразилії рекорд по смертям від COVID-19, а президент закликає "не плакати"

Болсонару вважає, що карантин у країні вводити не потрібно

У Бразилії за останню добу зафіксували рекордну смертність від коронавірусу - померли 4249 осіб.

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Про це повідомляє Reuters.

Через велику кількість хворих на COVID-19, лікарні переповнені пацієнтами, а критичних ліків зовсім не вистачає.

Однак президент Бразилії Жаір Болсонару вважає, що серйозні обмеження через пандемію вводити не потрібно.

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"Давайте не будемо плакати через пролите молоко. Ми все ще переживаємо пандемію, яка частково використовується політично – не для перемоги над вірусом, а для повалення президента", – сказав він.

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За останньою статистикою, в Бразилії на коронавірус захворіли понад 13,2 млн осіб. Тільки за останню добу – понад 92 тисяч нових випадків. Побороли хворобу 11,6 млн осіб.

Тим часом в Туреччині також днями зафіксували рекордний добовий приріст смертей від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

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