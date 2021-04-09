Русский
$ 27,98
33,23
  1. Світові новини
  2. Інші країни

У Бразилії рекорд по смертям від COVID-19, а президент закликає "не плакати"

9 квітня, 07:03

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Болсонару вважає, що карантин у країні вводити не потрібно

У Бразилії за останню добу зафіксували рекордну смертність від коронавірусу - померли 4249 осіб.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

Через велику кількість хворих на COVID-19, лікарні переповнені пацієнтами, а критичних ліків зовсім не вистачає.

Однак президент Бразилії Жаір Болсонару вважає, що серйозні обмеження через пандемію вводити не потрібно.

В тренді
Урсуле фон дер Ляйен не вистачило стільця на зустрічі з Ердоганом: відео курйозу

"Давайте не будемо плакати через пролите молоко. Ми все ще переживаємо пандемію, яка частково використовується політично – не для перемоги над вірусом, а для повалення президента", – сказав він.

Реклама

За останньою статистикою, в Бразилії на коронавірус захворіли понад 13,2 млн осіб. Тільки за останню добу – понад 92 тисяч нових випадків. Побороли хворобу 11,6 млн осіб.

Тим часом в Туреччині також днями зафіксували рекордний добовий приріст смертей від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Бразилія смертність коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Найбільший затор в історії: як контейнеровоз заблокував Суецький канал і позбавив світ мільярдів
Найбільший затор в історії: як контейнеровоз заблокував Суецький канал і позбавив світ мільярдівІнші країни
"Гола" фотосесія на балконі в Дубаї: серед заарештованих – українкиІнші країни
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і Британії
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і БританіїРосія
Світ вводить
Світ вводить "ковідний паспорт". На Україну чекає ізоляція (рос.)Україна
Що задумав Лукашенко? Білорусь переміщує бронетехніку поруч з Україною (відео)
Що задумав Лукашенко? Білорусь переміщує бронетехніку поруч з Україною (відео)Інші країни
Українцям стане простіше дістатися до Туреччини на море
Українцям стане простіше дістатися до Туреччини на мореТранспорт

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти