У Бразилії розбився літак з футболістами на борту (відео)

На борту був президент футбольного клубу "Пальмас" Лукас Меєр

У Бразилії в авіакатастрофі загинув президент клубу четвертого бразильського дивізіону "Пальмас" Лукас Меєр.

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Про це повідомляє видання Globo.

Літак упав недалеко від бразильського Порту-Насіунал. Під час аварії загинули шестеро осіб.

На борту, крім Меєра і пілота, перебували чотири футболісти – Лукас Пракседес, Гільєрме Ное, Ранул і Маркусу Молінарі.

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Про причини трагедії поки не відомо. Відомо лише, що літак розбився відразу після зльоту.

Раніше ми повідомляли, що для розслідування катастрофи літака Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air, який розбився над Яванським морем на північ від Джакарти, США направить групу фахівців.

За даними Flightradar24, літак через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти спікірував в океан, втративши 10 000 футів висоти менш ніж за хвилину. Він зник з екранів радарів після зльотувідразу після 14:30 (07:30 за Гринвічем).

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