У Британії 90 осіб добровільно погодилися заразитися коронавірусом

Британським ученим дозволили почати дослідження впливу коронавірусної інфекції на організм людини і з цією метою заразити здорових молодих добровольців вірусом.

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Про це повідомляє BBC.

Дослідження Human Challenge проводить британський уряд спільно з Імперським коледжем Лондона, фондом МОЗ Royal Free London NHS Foundation Trust і компанією hVIVO.

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В експерименті планується участь 90 абсолютно здорових добровольців віком від 18 до 30 років. Їх заразять уханьским штамом, який циркулює в королівстві з березня 2020 року – він максимально вивчений і не несе реальної загрози дорослому населенню.

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Після зараження вони перебуватимуть в безпечному і контрольованому середовищі під наглядом медиків.

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Так вчені хочуть визначити мінімальну кількість коронавірусу, достатню для того, щоб викликати захворювання COVID-19, а також реакцію імунної системи.

Результати досліджень будуть використані у визначенні механізмів поширення інфекції і методів боротьби з нею.

Нагадаємо, цього тижня у Великій Британії почався новий етап вакцинації населення від коронавірусу – щеплення пропонують людям у віці 65-69 років і "клінічно вразливим".

Також ми писали, що в березні уряд Сполученого Королівства збирається послабити деякі карантинні обмеження.

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