У Британії активісти прикували себе ланцюгами до офісу AstraZeneca: відео

Учасники демонстрації домагаються, аби компанія і Оксфордський університет розкрили виробничі таємниці ліків від COVID-19

Фото: twitter.com/OurFutureNow_

Англійські активісти провели акцію біля штаб-квартири фармкомпанії AstraZeneca в місті Кембридж, щоб та розкрила технологію виробництва своєї вакцини від коронавірусу.

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Про це йдеться в Twitter руху Global Justice Now.

11 травня – у день щорічних загальних зборів AstraZeneca – учасники акції прикували себе ланцюгами до вхідних дверей головного офісу британсько-шведської компанії.

Крім того, вони вивісили над входом до будівлі банер "Вакцина – для людей, а не для прибутку".

Вони закликали AstraZeneca взяти на себе зобов'язання поділитися технологією виготовлення вакцини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

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Фото: twitter.com/OurFutureNow_

Через деякий час до місця події прибули поліцейські, які затримали двох учасників акції і відвезли їх в наручниках.

Інша акція відбулася біля стін Оксфордського університету, яким брав участь у створенні препарату. Керівництво вузу закликали робити всі свої медичні розробки в майбутньому з відкритою ліцензією.

"Вчені Оксфордського університету створили цю вакцину, що рятує життя, в результаті досліджень і розробок, які на 97% фінансувалися державою. Отримана вакцина мала бути доступною для всіх, але AstraZeneca її приватизувала", – цитує Reuters директора Global Justice Now Ніка Дірда.

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Він сподівається, що розкриття технології виробництва вакцини допоможе слаборозвиненим і країнам, що розвиваються в боротьбі з епідемією COVID-19.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що вакцина AstraZeneca може викликати рідкісну патологію нервової системи.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися, чому Європейська комісія подала позов проти цієї фармацевтичної компанії.

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