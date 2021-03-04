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У Британії через кішку зупинили потяг: пасажирів мусили пересаджувати (фото)

4 березня, 14:15

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Пухнастий не хотів злазити три години

У Великій Британії на дах швидкісного потяга Лондон – Манчестер вилізла кішка. Тварина не хотіла йти, тому пасажирів пересадили в інший потяг.

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Про це повідомляє LADbible.

Зазначається, що потяг на вокзалі Лондон-Юстон не міг рушити з місця, поки працівники не прибрали кота з даху.

"Нам часто випадає мати справу з птахами на станції, але за весь час, що я тут, це перша кішка, яка затримала рух потяга. Ми раді, що вона не витратила одне зі своїх дев'яти життів", – сказав менеджер станції Джо Хендрі.

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Потяг, на якому сидів кіт, тимчасово вивели з експлуатації. Щоб виманити його з даху, працівникам залізниці знадобилося три години. Вони поставили сміттєвий контейнер поряд з вагоном, після чого кішка стрибнула на нього.

Зазначається, що життя тварини було під загрозою, оскільки пухнастий сидів у небезпечній близькості від контактного проводу.

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Нагадаємо, раніше в Судані агресивний кіт змусив пілотів посадити літак.

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